Teófimo López respondió al desafío de Devin Haney

No es exageración decir que a Devin Haney le agarró un verdadero brote de celos después de ver como Teófimo López se imponía por decisión unánime de los jueces a Vasyl Lomachenko para proclamarse como campeón unificado de la división de peso ligero, borrándolo a un segundo plano a él, justo a él, que apadrinado por Floyd Mayweather tiene aspiraciones de ser el mejor libra por libra de la actualidad.

Apenas el américo-catracho se coronó, Haney le recordó que para ser campeón unificado debería vencerlo a él, que actualmente ostenta el título del CMB, organismo del que López es campeón de franquicia, y que defendió con una actuación apenas discreta ante Yuriorkis Gamboa en noviembre.

Pero la provocación y el llamado a pelear del mimado de Mayweather no seduce no a Teófimo ni a su promotor Bob Arum, no por temor sino por considerar que ni siquiera está a la altura del nivel de espectáculo en que el campeón de la FIB, la OMB, la AMB y franquicia del CMB se manejará de ahora en adelante.

"Honestamente, no hay mucho en la mesa que pueda poner Haney.Hay mucha mentalidad promocional que debo sacar a relucir. Todavía es joven. Todavia tiene para dos o tres años antes de hacer que eso suceda", ironizó López en diálogo con The 3 Knockdown Rule Podcast.

Y agregó: “Necesita desarrollarse. No lo tiene. No lo hace. Y cuando lo grabe y haga lo que hacemos, ¿qué voy a escuchar de todos los demás? Sabía las excusas que se plantearon con Loma, por eso no mencioné ninguna lesión antes de la pelea. Traemos las canicas del boxeo a la mesa".

