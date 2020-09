Teófimo López reveló un curioso detalle del contrato para su pelea con Lomachenko

El mundo entero está esperando el cara a cara entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López, para muchos la mejor pelea del año, que tendrá lugar el 17 de octubre en la burbuja que tiene montada Top Rank en el MGM Grand Conference Center de Paradise, Nevada.

Será un combate de unificación de cinturones en la división de peso ligero, pues el ucraniano pondrá en juegos sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo; mientras que el estadounidense, de ascendencia hondureña, hará lo propio con su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo.

Es precisamente por la magnitud que tiene la pelea que resulta curioso un detalle, o la ausencia del mismo, del contrato que reveló el propio Teófimo López. "No hay una cláusula de revancha y se por qué. Pero es lo que es", dijo en una entrevista con Ak And Barak Show, de la cadena DAZN y SiriusXM.

Sin dudas que esta revelación puede provocar cierta desilusión en los fanáticos del boxeo que estaban ilusionados con el nacimiento de una rivalidad y de una saga de combates similar a las que yan han protagonizado en el último tiempo, todavía con capítulos por delante, Gennady Golovkin y Canelo Álvarez o Tyson Fury con Deontay Wilder.

"Tendremos que esperar y ver. En este momento, es esta pelea y luego ya planificaré qué se puede hacer después. Sea lo que sea que depare el futuro, todos verán que no soy el tipo de luchador que solo habla de mis cosas y no lo respaldarespalda. Yo me subo al ring todo el tiempo, ¿sabes? Si no te agrado, y definitivamente no me agradas, haremos que esa pelea suceda", agregó Teófimo López.

