Teófimo López vs Devin Haney: Bob Arum se refirió al posible cara a cara

Si hay que destacar una figura en un 2020 que ha sido atípico para el boxeo a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus ese es Teófimo López, quien el 17 de octubre, y contra los pronósticos mayoritarios, derrotó por decisión unánime a Vasyl Lomachenko para convertirse en campeón unificado de peso ligero, sumando a su cinturón de la FIB los de la AMB, la OMB y franquicia del CMB que ostentaba el ucraniano.

Mientras Top Rank insistía en presentar a su peleador como el nuevo campeón unificado de las 135 libras, el que alzó la voz fue Devin Haney, remarcando que es él el dueño del título del Consejo Munial de Boxeo, que defendió con éxito a inicios de mes ante Yuriorkis Gamboa, por lo que López debería enfrentarlo y vencerlo si realmente quiere ser el monarca absoluto de la división.

Pero entre las opciones que se han abierto para el estadounidense de raíces hondureñas a futuro, Bob Arum no parece valorar demasiado una pelea con Haney. "Primero tiene que probarse a sí mismo. Todo es una tontería. Déjalo pelear con alguien que es real, entonces puedes emparejarlo con Teofimo López. Haney vs Teofimo López no es una pelea que va a generar ingresos en este momento", opinó en diálogo con Fighthype.

Y en relación a la última pelea del apadrinado por Floyd Mayweather, agregó: "Veamos cómo se desarrolla. Veamos cómo va. Estoy seguro de que la gente de Haney es lo suficientemente ingeniosa como para conseguir un oponente decente que demostrará que Haney pertenece a la élite. Vencer a Gamboa en este punto no prueba nada".

Por el contrario, Arum señaló que si Ryan García logra vencer a Luke Campbell en el combate que estaba programado para el 5 de diciembre pero que debió aplazarse porque el británico dio positivo al testeo de coronavirus, el peleador de Golden Boy sí podría ser un rival y un negocio interesante para Teófimo López.

