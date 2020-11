Terence Crawford dijo que hay algo en Errol Spence que lo hace reír

Si hay que hablar de grandes peleas pendientes, por el entusiasmo que genera entre los fanáticos del boxeo y por el propio peso de los nombres que convoca, sin dudas sería una unificación de títulos mundiales en la división de peso wélter entre Terence Crawford y Errol Spence.

De ambos, el primero en regresar a los cuadriláteros será Crawford, dueño del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, que este 14 de noviembre defenderá su título ante el excampeón mundial Kell Brook, en el MGM Grand COnference Center de Las Vegas.

Spence, por su parte, expondrá sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo el próximo 5 de diciembre, en el AT&T Stadium de Arlington, ante otro excampeón mundial como Danny García.

Pero todos están esperando que en 2021 ambos peleadores se enfrenten cara a cara para terminar de definir quién es el mejor en las 147 libras. Terence Crawford dejó en claro que el hecho de que Errol Spence se considere así mismo como el dueño de ese privilegio no hace más que provocarle risa.

"Cuando Errol se llama a sí mismo el pez gordo, me rio. Ya sabes, porque no puedes ser el pez gordo si todavía no peleaste contra la orca. Me divierte mucho porque me conozco y sé lo que soy capaz de hacer y lo que voy a hacer. Es por eso que no entro a todos los que comentan una publicación en las redes sociales. Oh, huyes de Spence. Estás huyendo de este tipo. Errol Spence tuvo un accidente automovilístico. Nunca quise pelear con él saliendod e una lesión como esa. ¿Para qué? Quiero que esté en su mejor momento", le dijo Bud a Andre Ward, de ESPN.

Lee También