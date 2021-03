Terence Crawford no cree que Vergil Ortiz de verdad quiera enfrentarlo

Este sábado, en Texas, Vergil Ortiz sacó adelante la pelea más difícil de su carrera al derrotar por nocaut técnico en el séptimo asalto a Maurice Hooker, excampeón mundial de peso súper ligero, que le plantó más batalla que cualquier otro boxeador que lo hubiera enfrentado en sus 16 combates anteriores.

Finalizada la pelea, todavía sobre el cuadrilátero, el peleador de raíces michoacanas que es promovido por Golden Boy miró a la cara de Terence Crawford, campeón mundial de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo que estaba entre los espectadores, y lo llamó para su próxima presentación.

"Te estoy mirando, Bud. Te estoy mirando. Si tú quieres que esto pase, estoy más que dispuesto a hacerlo. Me encantaría esa oportunidad. Crawford, posiblemente es el número uno libra por libra en el mundo, definitivamente está entre los dos mejores, y si me da esa oportunidad la tomo", expresó.

Pero Crawford, que ni se inmutó al oir el reto, no cree que Vergil Ortiz realmente quiera enfrentarlo. "Él realmente no me quiere. Eso es lo que hay que hacer: llamar a los luchadores que están en la cima. Pero él está haciendo lo suyo, haciendo lo que se supone que debe hacer y no le deseo nada más que lo mejor", expresó Bud desde Texas, en diálogo con Fight Hub TV.

A su vez, Crawford fue muy elogioso de la pelea que planteó Hooker, su compañero de entrenamientos: “Fue una buena pelea, Mo se rompió la mano. Fue una buena pelea. Ambos lo hicieron bien. Vergil estaba disminuyendo la velocidad como puede ver, pero Mo fue atrapado con un par de buenos golpes limpios al cuerpo que lo frenaron".

