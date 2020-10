Terence Crawford recibió un aviso de Kell Brook antes del cara a cara

De los grandes campeones mundiales, quitando a Saúl El Canelo Álvarez que se encuentra en pleno proceso legal de demanda contra Golden Boy Promotions y DAZN, Terence Crawford ha sido uno de los que más se ha hecho esperar hasta aceptar las condiciones para su regreso a los cuadriláteros en tiempos de pandemia.

Finalmente, el campeón de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo, que desde hace meses venía pidiendo tener la oportunidad de realizar un combate de unificación de cinturones ante Manny Pacquiao, aceptó pelear ante el excampeón de la división Kell Brook, en un cara a cara que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre, desde el MGM Grand Conference Center de Las Vegas.

Y fue el propio peleador británico, que en 2017 fue despojado del cinturon de la FIB por Errol Spence, quien se encargó de dejar un mensaje a Crawford sabiendo que casi nadie lo da como favorito para derrotar al campeón, considerado además uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad.

Foto de Getty

"Las personas que han estado a mi alrededor saben cómo he sido, saben lo decidido que estoy y lo motivado que estoy para esta pelea. No he dejado piedra sin remover", comenzó diciendo Brook en diálogo con BoxingScene. Y agrego: "Es el tipo de desafío que amo tener".

Hace tiempo que el británico viene preparándose para la gran pelea en Fuerteventura, España, junto a su entrenador Carlos Formento. Y si bien tiene muy claro que no parte como favorito, advirtió que será un escollo muy peligroso para el campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo.

"Crawford es muy bueno. Podemos decir que está entre los tres mejores libra por libra. Obviamente que lo es. Algunos incluso dicen que es el número uno. Pero mira lo que López le hizo a Lomachenko. (...) La presión está sobre él. Sabe que es una pelea peligrosa. Me quito el sombrero ante esta pelea. Será una pelea real", concluyó.

