Terence Crawford tiene un plan para demostrar que es el mejor en la división de peso wélter

Terence Crawford regresó a los cuadriláteros tras el parón que supuso la pandemia de coronavirus con otra contundente actuación, concretando la cuarta defensa exitosa de su cinturón de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo con un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Kell Brook.

Por todo ello es que el estadounidense no logra explicarse todavía por qué hay quienes se empeñan en seguir discutiendo su superioridad en la división y muy probablemente la explicación tenga que ver con otro peleador al que debería enfrentar para terminar de demostrarlo: el campeón de la FIB y el CMB Errol Spence.

"Hombre, escucha. Los Llamé a todos", le dijo Crawford a un grupo de reporteros para dejar en claro que no ha sido por él que no se han concretado algunas de las peleas que le exigen los fanáticos. "No voy a seguir llamando a alguien cada vez que me pongan una cámara en la cara. Ya sabes, ya lo hice, así que no hay necesidad de hacerlo más", agregó.

Sin embargo, Bud dijo que después de Manny Pacquiao, campeón de la AMB que ya ha pedido en reiteradas ocasiones como próximo rival, planea poder seguir peleando ante los grandes nombres de las 147 libras, llámense Spence, Danny García y Keith Thurman.

"Quiero a Pacquiao más que a Spence. Esa es la pelea que debería haber sucedido ahora. Pero tuvimos que detener todo eso porque la pandemia no iba a permitir que los fanáticos de Medio Oriente fueran a verla", había dicho Crawford tras vencer a Brook, para dejar en claro cuáles son sus prioridades.

