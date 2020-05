Terence Crawford: "Vengo intentando enfrentar a Pacquiao desde 2015"

Terence Crawford fue criticado por muchos fanáticos, incluso por algunos analistas de boxeo, cuando señaló que antes de verse cara a cara con Errol Spence Jr arriba del ring, esperaba poder concretar un combate con el legendario Manny Pacquiao. ¿Por qué las críticas? Porque deslizan la posibilidad que Bud quiera sacar provecho del hecho que el filipino está atravesando ya los años finales de su carrera.

Sin embargo, el campeón mundial de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo se ha encargado ya de dejar en claro que son otras las motivaciones que lo llevan a querer saldar la que cree es una cuenta pendiente en su carrera profesional, que lo muestra invicto en 36 combates, con 27 victorias antes del límite y sin empates.

"Yo he estado tratando de pelear contra Pacquiao desde 2015. No es un secreto que es una gran pelea que he estado esperando. Cuando intentaba pelear contra él, peleaba con tipos como Brandon Rios, Jessie Vargas, Tim Bradley dos veces más. No sé de qué se trataba. Solo creo que no les gustó mi estilo o lo que sea", ironizó Crawford sobre las constantes negativas de parte del filipino.

Bob Arum reveló que están en “conversaciones tentativas” para realizar Pacquiao vs Crawford, pero fuera de Estados Unidos. “Ambos quieren seguir adelante con esa pelea”, dijo. https://t.co/OJJO1aMBTT pic.twitter.com/BDb0Rb9iDp — El Round Final.com (@elroundfinal) April 30, 2020

De inmediato, Bud se encargó de resaltar que a la salida de la cuarentena la situación podría ser muy diferente siempre que el combate sea negocio para las partes: "Ahora que está en la última etapa de su carrera, tal vez se trata de dinero. Para que Pacquiao suba al ring conmigo, deberán pagar por ello".

Una vez que pueda cumplir con esa deuda personal que le significa el gran campeón filipino, Terence Crawford sí dará lugar a la pelea unificatoria que piden todos los fanáticos de boxeo ante Errol Spence Jr, quien es campeón mundial de peso wélter por el Consejo Mundial de Boxeo y por la Federación Internacional de Boxeo.

Lee También