Todavía no, Canelo: David Benavídez avisó cuál quiere que sea su próxima pelea

David Benavídez sabía que su pelea ante Ronald Ellis no era más que una estación de paso, una suerte de castigo por haber perdido en la balanza, previo al combate contra Roamer Angulo, el título de campeón mundial de la división de peso súper mediano de la OMB. Una vuelta a empezar en el camino.

Sabía también, sin embargo, que debía lucir de la mejor manera en el combate si quería comenzar a borrar esa imagen de boxeador indisciplinado para tener cuanto antes la oportunidad de volver a ser protagonista de grandes peleas. Cumplió. Y entonces ya ha comenzado a pensar en cuál será su siguiente paso este año.

"Quiero pelear contra Jermall Charlo. Dijo que quería subir a las 168 libras, pero ahora parece que está dando marcha atrás para quedarse en 160", le dijo el Bandera Roja a BoxingScene sobre quien ostenta el cinturón de campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo.

"Estoy dispuesto a pelear con cualquiera. Si alguien piensa que soy una tarea fácil, que venga a verme al ring. Te mostraré lo contrario. No le tengo miedo a nadie. No me escondo de nadie. No importa. Ponle una fecha y ahí es donde estaré", agregó.

Viendo que no será sencillo concretar un combate con Charlo si este decide quedarse en las 160 libras, David Benavídez mostró tener también un Plan B: "Definitivamente pelearía con Anthony Dirrell otra vez. Lo detendré más rápido que la primera vez. Tengo una familia que alimentar, este es mi trabajo. Pelearé con quien me digan", señaló consultado sobre la posibilidad de hacer esta revancha.

