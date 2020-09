Tres rivales a los que podría enfrentarse Mike Tyson tras su regreso

El próximo 28 de noviembre Mike Tyson volverá a subir al ring tras 15 años de inactividad, para enfrentarse a un ex-multicampeón mundial como Roy Jones en un combate de exhibición que pondrá el broche de oro a una cartelera cuya recaudación estará destinada, mayoritariamente, a causas benéficas.

Pero parece ser que Iron Mike está mirando mucho más allá de ese regreso y así lo dejó ver en una entrevista que concedió a Sun Sport. “Creo que esto solo será el comienzo, y pase lo que pase, pasará en la vida. Solo estoy interesado en luchar por el título de dar. Se siente una limpieza del alma por alguna razón. Hacerlo por mí mismo ya no lo hace por mí", expresó.

Teniendo en cuenta que las intenciones de Tyson son realizar varios combates más, de momento siempre en modo de exhibición, nos atreveremos a sugerir tres posibles rivales para él que garantizarían a la vez todo un éxito de taquilla.

Evander Holyfield: Es la única persona del planeta que puede presumir de haber derrotado a Mike Tyson en dos oportunidades, con el plus de que esas victorias no fueron en el ocaso de la carrera de la leyenda. Mucho se especuló con quien fuera él su rival en el regreso, dando lugar a la trilogía, y esas suposiciones no hicieron más que aumentar el nivel de entusiasmo de los fanáticos. Si nos preguntan a nosotros, ambos se deben un combate más.

Tyson Fury: Si bien el actual campeón mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo parece tener una apretadísima agenda de aquí a finales de 2021, sigue dando vueltas la posibilidad de que conceda a Tyson una pelea de exhibición por la rica historia que este tiene también como poseedor de ese cinturón. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, podría tener un papel decisivo a la hora de que esta propuesta se cumpla.

Danny Williams: El británico es otro de los que ha levantado la mano desde que Mike Tyson anunció su regreso. Fue su anteúltimo verdugo, derrotándolo por nocaut en el cuarto round el 30 de julio de 2004, en Louisville. "Yo estoy buscando un último gran día de pago, para irme definitivamente del boxeo con estilo", expresó el boxeador hace un par de meses.

