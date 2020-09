Tres rivales posibles para dar lugar al regreso de Floyd Mayweather

Todo volvió a explotar con las declaraciones de Denis Douglin, peleador de 32 años con una discreta trayectoria como profesional que se compone de 23 victorias y 7 derrotas; pero que ha tenido la oportunidad de involucrarse en un intenso duelo como sparring de Floyd Mayweather, quien al parecer está decidido a volver a ponerse a punto para regresar a los cuadriláteros.

"Me llamó alrededor de la una de la mañana. Sé que le gusta entrenar de noche, así que me levanté y le dije a mi madre que Mayweather quería entrenar. Llegamos al gimnasio antes que él, yo estaba haciendo fotos y él entró a las dos de la mañana rebosando energía y muy emocionado. Me dijo que me iba a dar una paliza", comenzó contando a Vegas Insider. Y agregó: "En las primeras tres rondas hicimos un gran trabajo. Todavía estábamos hablando basura entre nosotros. En el cuarto me dijo: 'vamos a pelear sin campana, hasta que te rindas'. Yo le dije que eso no iba a pasar. Estuvimos unos 30 minutos sin detenernos".

Money realizó su último combate profesional en agosto de 2017, cuando venció por nocaut técnico en el décimo asalto al dos veces campeón de UFC Conor McGregor. Desde entonces han sido muchos los que quisieron tentarlo, siempre sin éxito. Pero el propio Douglin se mostró convencido de que Mayweather quiere regresar e incluso deslizó dos nombres con los que estaría pensando en enfrentarse.

"Está cien por ciento preparado para volver a pelear. Sigue siendo asombroso como peleador. Creo que va a pelear contra los chicos de UFC. En realidad es bastante interesante porque soy zurdo y McGregor y Khabib son ambos zurdos, así que creo que esa es la razón por la que me eligió para entrenar", expresó.

A los dos nombres que lanzó Douglin, podría agregársele también el de Oscar De La Hoya, con quien ya se enfentó saliendo victorioso en 2007 y que recientemente ha confirmado sus intenciones de regresar a los cuadriláteros para involucrarse en un combate real.

