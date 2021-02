Tyson Fury cree que Billy Joe Saunders derrotará a Canelo Álvarez

Tyson Fury no solo tiene ojos para los pesos pesados, división en la que es campeón mundial del CMB y en la que espera poder convertirse en el campeón indiscutido enfrentando y derrotando a Anthony Joshua, dueño de los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB.

También se permitió opinar de una división que está al rojo vivo desde que Canelo Álvarez se decidió a adueñarse de ella, para lo que ya consiguió una resonante victoria sobre Callum Smith en diciembre que le permitió conquistar los cinturones del CMB y la AMB.

Pero para que el mexicano pueda ser el campeón indiscutido de los súper medianos, deberá derrotar como paso siguiente a Billy Joe Saunders, campeón de la OMB, y es allí donde Tyson Fury tiene sus dudas sobre las posibilidades de quien hoy es considerado el mejor peleador libra por libra de la actualidad.

"Billy Joe Saunders puede vencer a cualquier mediano y súper mediano del mundo. No será un problema. Nadie tiene oportunidad contra él cuando está activo, al igual que ningún peso pesado tiene oportunidad conmigo cuando estoy activo. Billy Joe Saunders y yo no somos jornaleros. No estamos en el boxeo por un día de pago. No estamos en el box para hacer algunos números y conseguir algunos millones de libras extra en nuestro banco", expresó en diálogo con Gareth Davies.

Y agregó: "Necesita estar activo y golpeará a Canelo Álvarez por todo el ring. La kriptonita de Canelo Alvarez es alguien que boxea y se mueve: zurdo, resbaladizo, buenos pies, buena velocidad de mano, buena potencia. Billy Joe Saunders hace todo eso, pero necesita estar activo".

