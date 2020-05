Tyson Fury lanzó un misil teledirigido contra Deontay Wilder

En el transcurso de la cuarentena a la que se ha sometido el mundo entero como medida de prevención efectiva ante la propagación de la pandemia de coronavirus, se especuló con que Tyson Fury, o mejor dicho su equipo de promoción, pudiera pagar a Deontay Wilder una gran suma de dinero para que se olvide de la posibilidad de que haya trilogía este año.

El objetivo, se dijo, era que el campeón mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo quedara libre para poder negociar el combate unificatorio ante Anthony Joshua, que ostenta los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB, una vez finalizado el aislamiento.

Tras ser derrotado por nocaut en el séptimo round, Wilder ejerció la cláusula contractual que disponía la realización de una revancha inmediata y no está dispuesto a ceder en esas intenciones. En primera instancia, dicho cara a cara iba a tener lugar el 18 de julio, pero el panorama actual lo ha postergado todo.

De todas maneras, Fury se encargó de aclarar en un vivo de Instagram que no intentará sacarse de encima la pelea contra Wilder debido a que no tiene ninguna intención de darle dinero gratis. "No quiero pagarle dinero para que se aparte. Prefiero tomar su cuero cabelludo nuevamente. Lo golpearé en el ring y así es como lo sacaré del camino", dijo.

Y agregó: "Voy a darle una paliza nuevamente. Luego, en 2021, haremos la pelea más importante del boxeo británico de peso pesado. Yo y Anthony Joshua vamos a luchar por todo el oro. Todos necesitan pasar por mí ahora. Y no es una tarea fácil, porque vigilo la puerta".

