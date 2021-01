Tyson Fury pronosticó que Anthony Joshua no le durará más de dos asaltos

Tyson Fury no hizo nada de lo que se esperaba. Ni tomó la trilogía contra Deontay Wilder ni atendió a los constantes llamados de Dillian Whyte, quien hasta hace unos meses, antes de perder contra Povetkin, era el retador mandatorio al título mundial del CMB. Entonces, cerró el año sin pelear y no lo hace desde febrero pasado, precisamente cuando se coronó.

Ahora que se habla cada vez más de la posibilidad de que se concrete el combate de unificación ante Anthony Joshua, su larga inactividad es todo un riesgo si se tiene en cuenta que el campeón de la AMB, la OMB y la FIB sí cerró el año arriba del ring, con victoria por nocaut en el noveno asalto sobre Kubrat Pulev el 12 de diciembre.

Pero nada de ello ha modificado el grado de confianza que se tiene Tyson Fury a la hora de ir por los títulos de AJ. Por el contrario, hizo un pronóstico que no había hecho nunca antes al decir que ni siquiera le duraría dos asaltos en combate.

"No creo que sea tan bueno como la gente dice o como él mismo cree que es. Tiene un problema de confianza. Viene de dos actuaciones inestables. El boxeo se trata de quién está en forma y quién no. En sus dos últimas peleas no estuvo en forma, en la mía yo sí", comenzó diciendo en diálogo con Fox Miami.

Fue después de ese análisis que El Rey de los Gitanos se despachó con un pronóstico que hizo mucho ruido, pues nadie más se hubiese atrevido a tanto. "El impetu está conmigo y creo que lo sacaré del juego temprano. Tal vez incluso en una o dos rondas", aseguró.

Con el compromiso de ambas partes de hacer que la pelea suceda este año, pero todavía muy lejos de que se anuncie una fecha para la misma, restará esperar a ver si el calendario dará tiempo a Fury a hacer una pelea previa o si directamente irá por Joshua pese a su larga inactividad.

