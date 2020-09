Tyson Fury ya le lanzó el desafío a Anthony Joshua: "Ven y retírame"

Todo el mundo del boxeo está esperando que Tyson Fury, campeón del CMB, y Anthony Joshua, campeón de la FIB, la AMB y la OMB, puedan encontrarse cara a cara arriba de un cuadrilátero para dar lugar a un combate de unificación de cinturones en la división de los pesos pesados. Y aunque los equipos de promoción de ambos peleadores ya han confirmado que hay acuerdo para ello, los dos deberán resolver primero sus compromisos ya asumidos.

En el caso de Tyson Fury, tiene pendiente la trilogía de combates ante Deontay Wilder, pues el estadounidense no dudó en ejercer la cláusula de revancha que estaba establecida en el contrato de la pelea. Por el lado de Anthony Joshua, debe cumplir con su defensa mandatoria ante el búlgaro Kubrat Pulev.

Así y todo, los campeones no han dejado de pensar el uno en el otro. En una de sus últimas entrevistas, Joshua deslizó que Fury no estaba muy lejos del retiro. Esas palabras no cayerno nada bien al Rey de los Gitanos, quien salió a responder lanzando un desafío directo al campeón de tres cinturones.

"Dijo que vendría al campamento, pero no lo hizo. Queríamos algo de acción. Realmente ya no podemos guiarnos por su palabra. Si soy demasiado viejo y necesito retirarme, entonces ven y retírame", lo apuró Fury en Behind The Gloves.

De momento, los dos campeones tienen programados sus respectivos combates para diciembre. El primero en subir al ring sería Anthony Joshua, llamado a defender sus cinturones el 12. La trilogía entre Fury y Wilder, aunque no está cien por ciento definido, se disputaría el 19.

