Un campeón del mundo calificó a Conor McGregor como un payaso de la desilusión

2021 comenzó con la firme posibilidad de que el legendario multicampeón filipino Manny Pacquiao y el dos veces campeón de UFC Conor McGregor se enfrentaran en el corto plazo en un combate de boxeo. Ambas partes estaban convencidas de que era un buen negocio, hasta que el irlandés demostró que tal vez no estuviera a la altura de ese evento.

Sucede que el pasado 24 de enero, en el que fue su regreso a UFC tras su victoria ante Donald Cerrone, fue noqueado en el segundo asalto por la ráfaga de golpes de Dustin Poirier para dejar en claro que está lejos del mejor momento de su carrera deportiva y, por ende, de pelear ante uno de los mejores boxeadores de las últimas dos décadas.

Viendo que McGregor insiste, sin embargo, en poder concretar el combate ante Manny Pacquiao, fue otro campeón mundial de boxeo el que tomó partido para recalcar que el irlandés no es merecedor de enfrentar a un peleador de la talla del filipino. Se trata de Patrick Teixeira, quien el próximo 13 de febrero expondrá su título de peso súper wélter de la OMB ante brian Castaño.

"Conor es simplemente delirante. Un verdadero payaso. Quiere pelear en grande como lo hizo con Mayweather, ahora quiere a Pacquiao. Nosotros que estamos en un nivel superior lo matamos fácilmente sin problemas, y él se avergonzará en la televisión", expresó en diálogo con el diario The Sun.

Y consultado sobre si aceptaría él un combate con McGregor, agregó: "Quiero vencer a ese payaso y retirarlo del deporte del boxeo y UFC. No odio a Conor, no tengo nada personal contra él, Creo que aún no ha aprendido que necesita empezar desde abajo. Arruinaría su carrera y él entendería que el boxeo es para hombres de verdad, no para payasos".

Lee También