Un campeón mundial comparó a Terence Crawford con Casper, el fantasma

Por más extraño que parezca, el campeón mundial de peso pluma del CMB Gary Russell se mostró dispuesto a subir varias divisiones de peso para tener la oportunidad de enfrentar a Terence Crawford, campeón de peso wélter de la OMB. Sin embargo, Bud parece haber jugado ya sus cartas y desde Top Rank, su promotora, están negociando que su regreso a los cuadriláteros sea ante Kell Brook.

Enterado o no de esas conversaciones en curso, lo cierto es que Russell se mostró molesto por no haber recibido ninguna respuesta de Crawford en relación a la oferta que, aseguró, le hicieron llegar desde su equipo. "Maldito Terence. ¿Qué pasa? En un momento estabas en tus pequeñas redes sociales respondiendo a lo que se dijo sobre mí, pero ahora, cuando en realidad estoy hablando de intentar pelear contigo, no veo respuesta", expresó en Instagram.

De inmediato, comparó al campeón mundial de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo con un personaje animado, para exponer lo que, en su opinión, fue una actitud cobarde. "Te convertiste en Casper, el fantasma amistoso. No estás respondiendo a la llamada de nadie. Sabía que eras una perra".

Al parecer, por el tono de sus declaraciones, Russell no está al tanto de lo avanzadas que están las negociaciones entre Crawford y Kell Brook, confirmadas por el propio Eddie Hearn, quien promueve al excampeón mundial británico desde MatchRoom Boxing. Las intenciones pasan por cerrar el combate para una de las dos últimas semanas de noviembre.

Pasando por alto esta situación, Russell insistió en que está buscansdo a los mejores para cerrar una pelea, porque entiende que es el mejor en su división de peso y saca pecho por ser el campeón reinante más antiguo. "Quiero desafiarme a mí mismo para ser más grande. Quiero desafiarme a mí mismo para ser mejor. Entonces, sí, quiero pelear con alguien, una persona más grande", concluyó para reafirmar sus intenciones de subir de división.

