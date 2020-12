Un excampeón está listo para enseñarle a Jake Paul que al boxeo no se juega

Jake Paul salió del Staples Center de Los Angeles, donde en la previa de la pelea entre Mike Tyson y Roy Jones venció por nocaut al exbasquetbolista Nate Robinson, convencido no solo de que es un boxeador, sino de que es un boxeador de élite. Tal vez por eso es que se haya tomado el atrevimiento de apuntar al dos veces campeón de UFC Conor McGregor como próximo rival.

Por suerte para el youtuber, el irlandés parece no haber dado importancia al intento de provocación, pues tiene objetivos bastante más importantes en su persecución a Manny Pacquiao para poder concretar una pelea para el año próximo, finalizado el cual el filipino muy probablemente pueda anunciar su retiro.

Pero hubo otro excampeón de la UFC que sí se mostró dispuesto a demostrar a Jake Paul que a los deportes de combate, y en este caso al boxeo, no se juega. Se trata de Michael Bisping, de 41 años, quien en 2016 tuvo un breve reinado en la división de los pesos medianos de las artes marciales mixtas.

“Jake Paul, si quieres ir a la mierda... Logan Paul, si quieres ir, entonces supongo que tienes que meterte las manos en los bolsillos y hacerlo. Como estás hablando mierda, estás contactando a mi gerente diciendo que quieres pelear... Bueno, adivina qué. Estoy aquí, amigo", expresó el veterano peleador en el podcast Believe You Me.

Y agregó: "Tengo casi 42 años, soy un ex campeón mundial y te llevaré a la escuela, amigo mío. Y te lo garantizo. No saldrás de tres rondas. Eso es un hecho absoluto. No saldrás de una ronda, pero diremos tres solo para darte esa pequeña manta de seguro. Si esta es una oferta real, avísame y lo haremos".

