Un excampeón mundial dijo que Lomachenko es lo mejor que dio el boxeo desde Roy Jones

A la hora de pensar en los mejores peleadores libra por libra de la actualidad, los primeros nombres que salen entre los especialistas y los fanáticos son los de Saúl El Canelo Álvarez, Terence Crawford, Vasyl Lomachenko y Errol Spence Jr. Además de ese lugar siempre reservado a un Manny Pacquiao que está quemando sus últimos cartuchos sobre el ring, antes de lanzarse de lleno a la presidencia de su país, Filipinas.

Entre todos ellos, dos ya tienen fecha confirmada para regresar a los cuadriláteros en tiempos de pandemia. El primero en hacerlo será Vasyl Lomachenko, quien el 17 de octubre tendrá un combate de unificación de cinturones de peso ligero ante Teófimo López. Más adelante, el 21 de noviembe, Errol Spence defenderá ante Danny García sus cinturones del CMB y la FIB de peso wélter.

Fue precisamente pensando en lo que viene que el excampeón mundial de peso crucero Tony Bellow, ahora reconvertido en analista de boxeo, dejó claro que en su opinión el tema no admite demasiada discusión. "Lomachenko es el mejor peleador que he visto desde Roy Jones Jr", expresó en diálogo con Ak and Barak de SiriusXM.

Pese a su favoritismo por el ucraniano, Bellow reconoció que su próxima pelea le representa un verdadero riesgo. Tal vez uno como el que no ha tenido en sus combates anteriores. "Teófimo López, junto con Terence Crawford, son los únicos peleadores que en la actualidad tienen oportunidad de vencer a Lomachenko".

En su última presentación, el dueño de los cinturones de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo derrotó por decisión unánime a Luke Campbell, en un combate que se disputó el pasado 31 de agosto en la Arena O2 de Londres.

