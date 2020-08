Un excampeón mundial pidió a Terence Crawford que le envíe un contrato con varios ceros

El excampeón de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo Keith Thurman, quien fue despojado de su cinturón el año pasado por Manny Pacquiao, volvió a ponerse por delante de Terence Crawford luego que el propio Bob Arum, promotor de Top Rank, lo descartara por considerar que pedía demasiado dinero para la pelea.

Ahora, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, también considerado uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad, tiene muy avanzadas las negociaciones para que su regreso a los cuadriláteros en tiempos de pandemia sea ante Kell Brook, quien también fue campeón mundial en la división y que es promovido por MatchRoom Boxing.

Pero Keith Thurman está haciendo un nuevo intento de llamar la atención y aprovechó el espacio que le brindó Brian Custer en su programa para hacer otro tiro a Bud. "Ahora mismo al que quiero es a Crawford. Envíame un contrato, hermano. Díganle a ESPN que envíe algunos ceros, algo apropiado y respetuoso. Luego firmaré sobre la línea de puntos", expresó.

Y agregó: "No actúes como si yo fuera a huir de tí. Nunca obtuviste respeto en las 147 libras. No tocas a Shawn Porter, no tocas a Thurman, no tocas a Danny García... No toques a Spence... Me voy a quedar sin dedos de nombrar a todos los oponentes a los que no has querido enfrentar. Envíame el cheque y dime cuándo lo quieres".

Thurman reconoció también que desde hace un tiempo viene lidiando con una lesión en su mano que no le permite golpear con la potencia que quisiera y que ya lo perjudicó en su pelea ante Pacquiao. Sin embargo, dice que está acostumbrándose a convivir con él y que actualmente se siente en un 80 por ciento de su mejor versión.

