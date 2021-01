Un invicto dominicano provocó a Ryan García deseoso de enfrentarlo

Hace algunos meses, Bolavip pudo saber de las acusaciones que desde Puerto Rico estaban lanzando contra Ryan García, acusándolo de estar esquivando una pelea ante el boricua de 22 años Michel Rivera, invicto en 19 peleas, sin empates, y habiendo ganado en 12 ocasiones por nocaut.

Con el tiempo, sin embargo, quedó claro que más que esquivar al peleador en ascenso lo que estaba buscando el californiano era pelear por un título mundial, oportunidad que le llegó el pasado 2 de enero y que aprovechó derrotando a Luke Campbell por nocaut en el séptimo round, coronándose campeón interino de peso ligero del CMB.

A su vez, el nombre de Micher Rivera comenzó a sonar como posible rival para Adrien Broner a los cuadriláteros tras dos años de ausencia, que tendrá lugar el 13 de febrero y para el que se descartó ya a Pedro Campa, pelador mexicano que dio positivo de coronavirus en los últimos días.

De todos modos, el dominicano sigue buscando llamar la atención de García, a quien acusó de tener mentón frágil. "Ryan demostró que tiene buen poder, pero que tiene la barbilla hecha de vidrio. No mostró mucha resistencia a los golpes contra un peleador como Luke Campbell, que no es un golpeador fuerte, pero aun así lo enviaron a la lona", le dijo a BoxingScene.

Y por si quedaba alguna duda respecto a cuáles eran las verdaderas intenciones de sus declaraciones, agregó: "La verdad es que no me sorprendió porque no tiene defensa y confía en su poder. Es un buen peleador pero no vencería a un boxeador que tiene velocidad y pegada más grande como Teófimo López o Gervonta Davis o yo mismo. Me encantaría tener una oportunidad de pelear con él, pero quiero dejar en claro que creo que es un golpeador muy fuerte".

