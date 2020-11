Un latino llamó a pelear a los mejores del peso ligero

Apenas la actividad boxística comenzó a reactivarse tras el parón al que obligó la propagación de la pandemia de coronavirus a nivel mundial, Félix Verdejo no tardó en aceptar una pelea. Fue el 16 de julio, en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, y derrotó por nocaut técnico en el primer round a Will Madera.

Con esa actuación, el puertorriqueño llevó su récord personal a 27 victorias y una única derrota; la que había sufrido en marzo de 2018, cuando el mexicano Antonio Lozada Junior lo venció por nocaut técnico en el décimo y último round. Pero las cuatro victorias consecutivas que consiguió hilvanar después le han renovado la confianza y dijo estar listo para enfrentarse con los mejores de la división de peso ligero a partir del próximo año.

Antes de eso deberá medir fuerzas con el japonés Masayoshi Nakatani, el próximo 12 de diciembre en otra de las carteleras que Top Rank organizará en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas. "Nakatani no es un luchador que represente un peligro para mi carrera. Estoy haciendo el trabajo para salir victorioso", dijo en diálogo con Carlos Narvaez.

Y agregó: "Subieré con mucha hambe y no permitiré que le quiten el plato de comida a mi hija. Voy a conseguir una gran victoria en las 135 libras para perseguir esos títulos mundiales. Si Dios lo permite, todos los luchadores de 135 libras se darán cuenta de que estoy aquí y no he ido a ningún lado".

Verdejo señaló que no le teme a ninguno de los grandes nombres de la división y que se siente capaz de derrotarlos, llámese Teófimo López, Devin Haney, Gervonta Davis o Ryan García. "Cualquiera en esta división tendrá que pasar por mis manos. Estoy listo para luchar contra todos ellos", aseguró.

