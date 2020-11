Un peso pesado que iba a pelear el próximo sábado sorprendió anunciando su retiro

Un retiro que tuvo lugar este fin de semana dio que hablar en el mundo del boxeo. No precisamente porque el protagonista sea uno de los grandes nombres de los últimos años, sino porque estaba previsto que peleara dentró de tan solo algunos días en la cartelera que el próximo 21 de noviembre iban a protagonizar Sebastián Formella y Conor Benn en Wembley, Inglaterra.

Se trata de Dave Allen, apodado el Rinoceronte Blanco, un peso pesado muy popular en la ciudad inglesa de Doncaster, que era dueño de un récord apenas discreto de 18 victorias, 15 de ellas por nocaut, 5 derrotas y 2 empates.

“Esperaba no tener que escribir este mensaje nunca, no importa a los 28, mi última pelea fue cuando tenía 27 años, pero tomé la decisión hace unas noches con mi hermana de que a partir de ese momento ya no sería un luchador profesional", escribió en su cuenta de Instagram, bajándose no solo de la cartelera sino de la práctica del boxeo en general.

"La razón por la que lo decidí un día es simple, no quiero que me golpeen más. Ya pasaron los días del niño de Donny que solo quiere pelear, todo lo que quiero ahora es una vida tranquila y agradable con una esposa y algunos niños, sanos y felices poniéndose agradables y gordos", agregó en su comunicado a los fanáticos.

Por su personalidad carismática, Allen supo conseguir un jugoso contrato con MatchRoom Boxing para mezclarse en combates de pago por evento que lo llevaron a enfrentar a peleadores de la talla de Dillian Whyte, Luis Ortiz y Tony Yoka; saliendo derrotado ante cada uno de ellos.

