Un peso pesado que se las trae: primero quiere a Usyk, después al ganador de Joshua y Fury

Hay victorias que pueden catapultar la carrera de un boxeador hacia límites insospechados y mucho de ello podría sucederle a Joe Joyce tras su gran triunfo por nocaut en el décimo asalto ante Daniel Dubois, que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre en la Church House de Londres.

Habiéndose adueñado de los títulos de campeón británico, del Commonwealth, Silver del CMB e Internacional de la OMB en la división de los pesos pesados, el invicto de 35 años comenzó 2021 decidido a comenzar a desandar el camino que lo lleve a coronarse como campeón mundial.

El primer paso sería Oleksandr Usyk, quien es retador mandatorio al título mundial de la OMB que pertenece a Anthony Joshua. Se sabe que el campeón mundial no quiere tomar la pelea por estar organizando un combate de unificación ante Tyson Fury, por lo que podría dejar vacante ese cinturón. En ese caso Joyce, el segundo mejor clasificado en el ranking, ya levantó la mano para dirimirlo con el ucraniano.

"Joe peleará en abril. No detendremos su carrera. Si es un oponente diferente, entonces es un oponente diferente, a menos que la OMB ordene a Joe y Uysk tener una eliminatoria final. Todo depende de la situación de Joshua-Fury. Le hemos dejado en claro a Frank Warren, el promotor de Joe, que queremos pelear con Usyk incluso si es una pelea por el título provisional", expresó el manager Sam Jones en diálogo con Sky Sports.

Pero los planes de Joe Joyce no se detienen allí, porque si bien sabe que no partiría como favorito en un combate ante Usyk, confía en que puede derrotarlo. Entonces, la siguiente estación apunta a los dos grandes campeones mundiales de la actualidad. "Quiere a Usyk y luego al ganador de AJ vs Fury", remarcó su mánager.

