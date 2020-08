Un viejo amigo de Maravilla Martínez dijo que prefiere que se quede retirado

El regreso de Sergio Maravilla Martínez, tras seis años de inactividad, ya es un hecho. Será el 21 de agosto, en Torrelavega, España, ante José Miguel Fandiño y será transmitido en Argentina por TNT Sports. El argentino ha venido entrenándose desde hace tiempo para esto e incluso antes negoció la posibilidad de tener una revancha ante Julio César Chávez Jr, algo que finalmente no prosperó.

Ahora, al excampeón de peso mediano y superwélter del Consejo Mundial de Boxeo lo han convencido de que es oportuno ir despacio en el operativo retorno y por eso se escogió a un rival que no parecería presentar mayores dificultades más que las que podría tener el propio Maravilla por la inactividad. Y él mismo reconoció que lo que le depare el futuro dependerá mucho de cómo se sienta en ese combate.

Instagram de Maravilla Martínez

Pero si se trata de hacer recomendaciones, hay un viejo amigo del argentino que preferiría que no regrese. Se trata de Lou DiBella, promotor que lo ha acompañado casi durante toda su carrera como profesional. "Somos amigos cercanos. Amo a ese tipo. Es el luchador más leal con el que he trabajado y uno de los atletas más notables que he conocido. Prefiero verlo quedarse en el retiro", expresó en diálogo con SI Boxing Podcast.

CADA VEZ FALTA MENOS �� El 21 de agosto y por la pantalla de TNT Sports, Maravilla Martínez volverá a competir tras 6 años de inactividad ����



�� ¿Cómo se prepara?

�� ¿Cuál es su estrategia? https://t.co/s8mndqNGKk — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) August 6, 2020

El promotor reveló que el propio Maravilla lo llamó para que se involucrara con su regreso a los cuadriláteros, algo a lo que finalmente se negó. "Me dijo que si quería participar sería bienvenido y que si no quería le enviara un comunicado deseándole suerte como amigo. Si va a regresar, quiero que se mantenga saludable", dijo.

Y consultado sobre su aprobación o no respecto a la pelea del próximo 21 de agosto, concluyó: "No me corresponde a mí aprobarlo, no es mi vida. No voy a participar, me negué. Él sabe cómo me siento. No cambia lo mucho que lo amo y no cambia el hecho de que voy a apoyarlo".

Lee También