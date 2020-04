OMS confirma ya se prueban tres vacunas en humanos contra el Coronavirus

Setenta vacunas contra el coronavirus están en desarrollo a nivel mundial, y tres ya se están probando en ensayos en humanos, dijo la Organización Mundial de la Salud. La más avanzada en el proceso clínico es una vacuna experimental desarrollada por CanSino Biologics Inc. y el Instituto de Biotecnología de Pekín, que se encuentra en la fase dos. Las otras dos que se están probando en humanos son tratamientos desarrollados por separado por las farmacéuticas estadounidenses Moderna Inc. e Inovio Pharmaceuticals Inc., según un documento de la OMS.

Con 1,8 millones de contagios confirmados y más de 114.000 muertos en el mundo, el tiempo apremia para encontrar un tratamiento contra la COVID-19. Además decenas de miles de pacientes en el mundo participaron en los estudios en un tiempo récord. "Vamos lo más rápido posible", subrayó Gilles Bloch, responsable del Instituto Nacional de Salud y de Investigación Médica de Francia. Si uno de los tratamientos probados resulta ser "extremadamente eficaz", este "podría ver la luz en pocas semanas", antes de finales de mayo, estimó Bloch. Pero algunos quieren ir más rápido.

La prioridad científica es buscar si los medicamentos ya existentes podrían ser eficaces. Por ello se prueban antivirales para combatir directamente el virus y moléculas que actúan sobre el sistema inmunitario. En Europa, el ensayo Discovery lanzado el 22 de marzo en siete países como España y Francia verifica la eficacia de cuatro tratamientos: el antiviral remdesivir, la asociación lopinavir/ritonavir, estos dos retrovirales combinados con el interferon beta y finalmente la hidroxicloroquina, derivado de la cloroquina, un antipalúdico.

Una pista científica estudiada en China, Estados Unidos y en Francia se basa en la transfusión a los enfermos de plasma sanguíneo de personas curadas, que desarrollaron anticuerpos contra el nuevo coronavirus. Este método resultó eficaz en estudios a pequeña escala contra otras enfermedades infecciosas como el Ébola y el SRAS. Cada donación de plasma podría "salvar tres o cuatro vidas", según Eldad Hod, especialista de transfusiones que dirige este ensayo en el hospital Irving de la Universidad de Columbia en Nueva York.

