Lomachenko cargó contra los jueces de su pelea ante Teófimo López

La historia del 2020 en el boxeo ya cuenta que Teófimo López se consagró como el mejor boxeador del año gracias a su victoria sobre Vasyl Lomachenko el 17 de octubre, que le permitió añadir al cinturón de peso ligero de la FIB que ya tenía en su poder los de la AMB, la OMB y el de campeón franquicia del CMB.

Así lo contará y muy pocos recordarán que para muchos especialistas, sin embargo, Vasyl Lomachenko de ninguna manera mereció perder aquella pelea, mucho menos por la diferencia que marcaron las tarjetas de los jueces que dieron el triunfo de manera unánime a López.

Molesto, el ucraniano dejó rápido el cuadrilátero aquella noche, pero pese a ello se mantuvo en silencio durante varios meses en relación a lo sucedido. Sin embargo, en el nuevo año volvió a la carga contra los jurados de la pelea y dijo no entender la manera en la que contabilizaron golpes y demás aspectos que hacen a la evaluación.

“Miré las estadísticas de CompuBox. Realmente no entiendo cómo funciona eso. Mi padre contó cada puñetazo que cayó sobre mí, totalizó solo 150. Pero CompuBox muestra 180", comenzó diciendo Lomachenko, todavía considerado entre los diez mejores peleadores libra por libra de la actualidad, en diálogo con SnowQueenLA.

Y agregó: “Mostraron 30 golpes lanzados, 15 tiros a la cabeza y 15 tiros al cuerpo. La gente ve eso y dice, claro, parece correcto. “Pero, cuando peleaba contra él por dentro y conectaba ganchos, era él quien me sostenía, me agarraba y me abrazaba. Entonces, ¿quién evitaba a quién? Tenemos que aclararlo. Cada vez que veo la pelea me digo a mí mismo que no perdí".

