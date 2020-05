¿Verdad o mito? Revelan que Donald Trump no fue una leyenda del béisbol en la secundaria

Parece ser que Donald Trump quiso sacar provecho de la falta de registros de la época cuando después de que se filtraran fotos suyas como joven jugador de béisbol en la secundaria aseguró que fue tan bueno que incluso había sido seguido desde cerca por los Philadelphia Phillies de la MLB en aquellos viejos buenos tiempos.

"Siempre fui el mejor atleta. Fui el mejor jugador de béisbol de New York de joven.Todos querían que fuera jugador de béisbol, pero también fui muy bueno para la lucha, el fútbol... siempre fui el mejor en los deportes", había declarado años atrás el presidente de los Estados Unidos. Además de aclarar que si no se dedicó fue porque "sabía que en aquellos días no se podía ganar mucho dinero jugando béisbol”.

Pero ahora la historia contada por Trump fue desbaratada por completo por obra de Slate Magazine, que se encargó de buscar y desempolvar viejas estadísticas de sus tiempos como pelotero de la New York Military Academy que no hacen otra cosa que demostrar que fue bastante exagerado en sus palabras.

Trump prueba un bate de béisbol, durante una muestra de productos "Made in America" en la Casa Blanca #AFP pic.twitter.com/ySvp3NGGLH — Agence France-Presse (@AFPespanol) July 17, 2017

Los registros parciales descubiertos por el sitio web revelaron un promedio de bateo de .138 en las nueve entradas, lo que no vendría a representar un talento que precisamente sea digno de las grandes ligas. Keith Law, analista especializado de béisbol, lo dejó muy claro al ver los números del presidente.

"Es absolutamente ridículo. Golpeó .138. Él no podía golpear, está bastante claro. Ni siquiera te reclutarían para los programas de béisbol de la División I, y mucho menos para los equipos profesionales. Eso es totalmente impensable. Es absolutamente risible", dijo el especialista. A la historia de Trump ya la han puesto el rótulo de mito.

