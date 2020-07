Vergil Ortiz reveló a qué nuevas prácticas acudió durante la cuarentena y avisó que está listo para volver

El combate entre Vergil Ortiz y Samuel Vargas, que estaba previsto para realizarse en marzo, fue uno de los primeros en quedar aplazados a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el esfuerzo de los promotores ha logrado que la misma se mantenga en pie hasta acordar la nueva fecha, que será el próximo 24 de julio.

Enfocado ahora en su campamento de entrenamiento, quien es uno de los grandes prospectos de Golden Boy junto a Ryan García reconoció en diálogo con BoxingScene que la espera se le hizo larga y reveló algunos de los pasatiempos a los que acudió a lo largo de la cuarentena, cuando las circunstancias le impedían incluso salir a entrenar en el gimnasio.

Vergil Ortiz espera que suene la campana (Getty)

"Hubo cosas que puede apreciar por fuera del boxeo en los últimos meses. Pero me cansé rápido de quedarme en casa haciendo otras cosas. Toqué la guitarra todo lo que quería, toqué los teclados todo lo que quería. También me cansé de jugar en mi PS4", expresó el invicto de 22 años.

Y sobre lo que se viene, señaló: "Cuando recibí la noticia de que encabezaría el primer gran evento de Golden Boy me sentí muy honrado. Esa noticia realmente me alegró el día. He estado entrenando desde enero para la pelea que iba a suceder en marzo. Estábamos a dos semanas de la pelea cuando se pospuso".

Cabe destacar que el privilegio de encabezar la vuelta a escena de Golden Boy, y también de DAZN, le llegó a Ortiz luego que Ryan García rechazara la posibilidad de pelear el 4 de julio que pasó por no estar de acuerdo con la bolsa que le habían ofrecido. Esta situación, sumada a un tuit poco feliz de De La Hoya llamándolo la mayor promesa de su promotora, bien pudo generar una disputa de egos entre los dos jóvenes prospectos.

Lee También