Vergil Ortiz ya eligió rival para después de Maurice Hooker

El próximo 20 de marzo está previsto que Vergil Ortiz, una de las grandes apuestas de Golden Boy Promotions, afronte el combate más importante de su inmaculada carrera como boxeador profesional cuando enfrente al excampeón mundial de peso súper ligero Maurice Hooker, ahora peleando en 147 libras.

"Es literalmente lo máximo que podría haber pedido. Me siento muy emocionado por esta pelea. Es una gran pelea con otro peleador de Dallas, que se lleva a cabo en Dallas, así que eso significa mucho. Puedo pelear frente a mis fanáticos locales, mis amigos, mi familia", había expresado en diálogo con BoxingScene.

Pero los planes de Vergil Ortiz para este 2021 no acaban en marzo, pues está tan confiado de salir ganador de ese compromiso que ya le apuntó a quien le gustaría que fuese su próximo rival: Josh Kelly, el invicto británico que este mismo sábado enfrentará a David Avanesyan en Wembley.

"Definitivamente sería una buena pelea. He escuchado a personas mencionar una pelea entre él y yo antes. No veo por qué no. Definitivamente es un buen peleador. Simplemente tiene que hacer lo que mejor hace. Es un peleador inteligente, es hábil", expresó en diálogo con Sky Sports.

Claro que para que este cara a cara pueda ser una realidad, Kelly debería salir victorioso de su combate ante Avanesyan, del que Ortiz también se permitió opinar. "Por lo general, cuando peleas con un ruso, debes estar alerta todo el tiempo porque son bastante duros. Siguen avanzando, se comen un tiro para dar un tiro, así que él solo tiene que hacer lo que sabe. hacer lo mejor y ser inteligente".

