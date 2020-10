Se pudrió todo: Vicky Dávila habló de James y trató de "testarudo" a Zidane

Vicky Dávila no es reconocida en Colombia precisamente porque sea experta hablando de fútbol o se la pase opinando de deportes. Ella se mueve por otros derroteros donde es más polémica y, por lo general, le causan bastante porblemas. Sin embargo, esta vez decidió cambiar de foco y le puso la lupa encima a James Rodríguez.

Y no, no fue para criticarlo o llenarlo de dudas como hacen otros periodistas deportivos en Colombia. Vicky Dávila le abrió un espacio en su popular columna de la Revista Semana para defender al ahora volante del Everton y con el título nos dijo todo: "James, el ídolo".

La periodista, por supuesto, no dudó en elogiar al futbolista. No solo por su calidad como jugador, sino por su forma de ser fuera del terreno de juego. Sin embargo, sus alagos al cucuteño fueron en total detrimento de Zinedine Zidane, quien fuera el DT con el que menos brilló James Rodríguez en el Real Madrid. Vicky tiró todos sus dardos contra el francés.

“El problema no era James. El problema era Zinedine Zidane. Un técnico testarudo que lo cogió entre ojos... A mí no me vengan con cuentos. Por fortuna soy hincha y no comentarista deportiva, así que les pido licencia para decirles que estoy convencida de que Zidane no quería a James”.