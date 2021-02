Es el Presidente meme: tiró un grito de batalla y le entendieron "Hakuna Matata"

El pasado viernes 26 de febrero, Iván Duque hizo presencia en el Fuerte Militar Tolemaida en donde anunció el nuevo Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Trasnacionales. Dicho grupo fue asignado al Ejército Nacional de Colombia y se conocerá de ahora en adelante como el 'CONAT'.

En medio de su discurso, Iván Duque quiso alentar y motivar a la fuerza pública que asistió al anuncio con un grito de guerra que es reconocido y tradicional de las Fuerzas Militares de Estados Unidos. Sin embargo, parece introducir esta figura en su discurso no salió como el esperaba.

Aunque no se le entendió muy bien, lo que quiso decir Iván Duque fue 'Ajua Conat'. La primera palabra, es el dicho de los militares estadounidenses y es sinónimo de unión, fuerza o abnegación. 'Conat', por supuesto, es la referencia al nuevo Comando que luchará contra el Narcotráfico.

El resto lo hicieron las redes sociales. Muchos no entendieron al Presidente y lo criticaron por adaptar dichos que no son propios de Colombia. Aseguraron que no lo dijo con la sufciente convicción y fue cuando llegó la burla: "Dijo Hakuna Matata".

Video: Iván Duque tiró un grito de batalla y le entendieron "Hakuna Matata"

Otra vez el señor de los memes.



¿Ajúa qué? pic.twitter.com/dj0xmMnX5l — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) February 26, 2021

