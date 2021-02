Es un travieso: James bromeó y dijo que no sabe quién es Esperanza Gómez

Ya es todo un hecho. De ahora en adelante, veremos más seguido a James Rodríguez en vivo y en directo. El colombiano anunció que hará transmisiones seguido en Twitch donde compartirá con sus seguidores y aprovechará para distraerse un poco jugando videojuegos con sus amigos.

De hecho, el volante del Everton ya tuvo su primer día oficial como 'streamer' y fue todo un éxito. En las más de tres horas que estuvo en vivo, consiguió más de 15 mil seguidores en Twitch y tuvo varios momentos cómicos donde dejó ver todo su humor para entrener a la audiencia que lo acompañó en su primera transmisión.

Uno de esos momentos cómicos fue cuando James interactuó con el chat y terminó hablando de Esperanza Gómez, la famosa modelo y actriz de cine para adultos. En medio de la risa, bromeó y aseguró no saber quién es ella: "¿Quién es Esperanza Gómez? No sé, a mi me han dicho que es una actriz, pero eso es lo que me han dicho... Yo no sé".

El divertido clip de James en Twitch bromeando con Esperanza Gómez:

¡Jajajaja TRAVIESO! En su primer stream en Twitch, James Rodríguez bromeó con Esperanza Gómez (@EsperanzaGomez) y dice que no la conoce... ¡Que no sabe quién es! PILLOOOO pic.twitter.com/vYHadfXkT7 — Bolavip Colombia (@BolavipCo) February 23, 2021

