"A mi con esas bromitas, no": la reacción de James por el saludo a 'Rosa Melano'

El debut de James Rodríguez en la plataforma de Twitch como 'streamer' fue todo un éxito. El colombiano consiguió miles de seguidores con apenas dos transmisiones mientras jugaba el shooter de 'Call of Duty'. Sin embargo, no faltó el usuario que se quiso pasar de chistoso para trolear al jugador del Everton.

En estas plataformas es muy usual ver como algunos usuarios tratan de jugarle una broma a los creadores de contenido. Cuando Sergio 'Kun' Agüero tuvo so 'boom' en Twitch, el jugador argentino se comió varios troleos que se hicieron muy virales. Por ejemplo, el viejo y popular saludo a 'Rosa Melano'.

Pues bien, algo parecido intentaron hacer con James Rodríguez en sus primeras transmisiones en vivo. Sin embargo, el colombiano fue más vivo y no cayó. Le pusieron la bromita en el chat, el cucuteño sonrió y el troleo no entró: "Ya comenzaron con eso. Vamos, no empezmos con esas bromitas, con esos jueguitos... Esa ya me la sé".

Lo quisieron trolear a James con el saludo a 'Rosa Melano' en Twitch, pero el '10' no se dejó:

