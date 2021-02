"No entendí ni mier... uy, perdón profe": respuesta de niño colombiano en clase virtual

Sobre la pandemia y el Coronavirus podemos debatir muchas cosas, pero en lo que podemos coincidir todos es que el encierro en casa golpeó a la humanidad. La dichosa 'nueva normalidad' no dejó ser un gran reto para todas las personas, incluso para los niños. Haber nacido en la era de la tecnología no lo es todo.

En el último año, cientos de miles de niños se vieron obligados a recibir sus clases de forma virtual. Las aulas de clase se vieron rápidamente reemplazadas por una silla, un mueble de estudio (incluso el comedor) y un computador. Esta forma de educación no solo puso a prueba a los más pequeños, sino a sus padres igual.

Por esta razón, se han presentado un montón de situaciones inesperadas que solo ocurren en este mundillo de lo virtual. Grabaciones inesperadas, micrófonos abiertos... cosas que pasan en privacidad todo el tiempo, pero que se terminan haciendo públicas. Ese es el caso de un joven alumno a quien el estudio y la virtualidad le jugaron una mala pasada.

En una clase virtual en Colombia, la maestra quiso empatizarse con este pequeño al que notó triste. Le preguntó si le ocurría algo y lo que pasó después se regó por todas las redes sociales en cuestión de segundos:

Maestra: “¿Ortiz, qué pasó?, ¿por qué tiene cara de tristeza?".

Alumno: "Es que no he entendido ni mier@$%&" (risas)

Maestra: "¿Cómo?"

Alumno: "Perdón profe, (titubea) se me salió la boca" (risa nerviosa).

La respuesta viral de un alumno a su maestra en Colombia por la frustración de no entender nada de lo que le enseñaron:

Si me hubiesen tocado clases virtuales de matemáticas, yo sería Ortiz ���������� pic.twitter.com/qST2Uwj1Nu — Hugo Valenzuela (@HUGOLEONROJITO) February 10, 2021

