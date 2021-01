La historia del 'Tino' Asprilla con Lady Noriega y la bendición del 'Bolillo' Gómez

Sin duda alguna, Faustino Asprilla es uno de los exfutbolistas que más "mitos", historias y anécdotas tiene en su época como futbolista de Atlético Nacional y de la Selección Colombia. Una vez más, deleitó al público con una de sus travesuras durante su carrera como jugador profesional.

En ESPN, Andrea Guerrero le hizo una pregunta al 'Tino' para soltarle la lengua sobre uno de los temas más controversiales de su carrera. En las concentraciones, Asprilla se escapaba para verse con quien era su novia en ese entonces, Lady Noriega. Fausto reveló que sí era verdad, pero le pedía permiso al 'Bolillo' Gómez para poder estar con ella.

“Una vez, concentrados con la Selección, yo molestaba con Lady, ella estaba en Medellín y le dije a ‘Bolillo’ que quería ir a verla y él me dejó... Él me permitía unas cosas, pero me exigía mucho. Así era con todos los jugadores que él más quería".