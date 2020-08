Es una divina: así es como se motiva Caterine Ibargüen sin público en la Liga Diamante

Este domingo 23 de agosto, Colombia madrugó para vivir el regreso de Caterine Ibargüen a la competencia oficial en la Liga Diamante. La atleta colombiana volvió a la acción tras el largo parón por la crisis del Coronavirus, se dio cita en Estocolmo y fue la encargada de poner show a la jornada dominical de competencias.

A sus 36 años, y tras 10 largos meses de espera, Caterine Ibargüen volvió a la escena principal y se lució a su modo en la modalidad de salto largo. Sin embargo, el show en Estocolmo no pudo ser como se acostumbra en la Liga Diamante. La pandemia a nivel mundial no da tregua y eso obliga a no congregar personas en un solo sitio.

Por eso, la Liga Diamante volvió, pero tuvo que cerrarle las puertas al público. A pesar de eso, Ibargüen no perdió la costumbre de hacer su festivo preludio de ánimo antes de realizar un salto. Apluadió, gritó y, con la falta de la ovación del público, se animó a ella misma: "Vamos mi Cate", se escuchó fuerte y claro.

