Thibaut Courtois troléo a Agüero en Twitch y el Kun le tiró: "Gilipo#%&$"

Cada vez que Sergio Agüero prende directo en Twitch cualquier cosa puede pasar. Y cuando decirmo "cualquier cosa", son cosas lindas, divertidas y sobre todo muy épicas. Esta vez, se dio un cruce que solo pudo haber sido posible gracias a la magia de Ibai Llanos para juntar futbolistas y colocarlos a jugar videojuegos.

Tranquilos. Acá esta Bolavip para ponerlos en contexto: después de varios días de ausencia, Sergio Agüero volvió a prender 'stream' en Twitch. El delantero argentino se sigue recuperando de su lesión de rodilla y apura todos los trabajos para volver a estar disponible y hacer su debut con el Manchester City en la actual temporada. Por esa razón no ha estado muy activo en la plataforma de transmisiones.

Sin embargo, acudió al llamado de Ibai Llanos, famoso caster y youtuber español, para jugar unas partidas de 'Among Us'. El Kun aceptó y terminó armando grupo con Thibaut Courtois, portero titular del Real Madrid y la Selección de Bélgica.

Pues bien, antes de empezar, Sergio les pidió a sus compañeros de juego que las partidas las jugaran sin cámara (para él no complicarse tanto). Allí fue cuando Courtois intervino para trolear al Kun: "¿Por qué? Si sabes mentir muy bien... siempre te caes en el área y te pitan penal".

En ese momento, todos estallaron de risas. Pero como buen delantero, a Sergio no lo pilló despistado la broma del portero y le contestó al momento: "Escuchame, gilipol#&%$... no me hagas calentar. Luego te hago gol y te lo dedico en la cara".

El épico momento entre Thibaut Courtois y Sergio Agüero jugando Among Us en Twitch:

Este videojuego nos está volviendo locos

pic.twitter.com/ly1q1gcpCE — Ibai (@IbaiLlanos) October 12, 2020

