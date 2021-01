Fuerte reclamo viral a vecina rumbera en Medellín: "¿Se cree inmune al virus?"

Para las fiestas de Fin de Año, en diversas ciudades de Colombia se tomaron fuertes medidas de seguridad para evitar aglomeraciones y que no aumentaran los casos de contagios y muertes por Coronavirus las próximas semanas. Sin embargo, eso no detuvo algunas celebraciones hogareñas.

En Medellín, una mujer se cansó de la fiesta de sus vecinos que empezó el 31 de diciembre y se extendió hasta la mañana del 1 de enero. Decidió sacar su celular y exponer a tres personas, visiblemente alicoradas, quienes celebraban la llegada del 2021 con la música a todo volumen.

A pesar de los reclamos y la discusión entre los vecinos, todo se mantuvo en buen tono y nunca hubo intercambio de improperios. Sin embargo, la mujer que expuso a sus vecinos intentó ser sarcástica para apagarles la fiesta, pero no logró su cometido.

“No, es que no es cuarentena, sino que a usted no se le pegue el codo. ¿Usted no tiene cuarentena? ¿Usted es inmune al virus, señora?".