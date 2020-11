Qué vueltas da la vida: el día que Superman López insultó al Movistar Team

La llegada de Miguel Ángel López al Movistar Team sirvió para que muchos comenzaran a abrir el baúl de los recuerdos. El fichaje de Superman con el equipo comunicador no solo hizo recordar el paso de Nairo Quintana por este equipo, sino también un polémico episodio que tuvo el de Pesca con los corredores del equipo español.

En la Vuelta a España 2019, Superman López no tuvo ningún filtro en criticar e insultar la actitud deportiva del Movistar Team en esa competencia. Durante una etapa, hubo una caída en la que Miguel Ángel se vio involucrado. En ese momento, la escuadra ibérica se puso adelante del pelotón, apretó el acelerador y eso provocó la ira del colombiano.

“Se cayó el líder, me caí yo y aceleraron; son los tontos de siempre y así no se gana, es una falta de respeto. No son capaces los estúpidos de siempre; a ver si alguna vez ganan de frente y atacando, no con estas acciones de mierda”.