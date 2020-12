Volvió a perder contra un campeón mundial y decidió anunciar su retiro

El pasado 4 de diciembre, en la SSE Arena de Londres, Martin Murray fue derrotado por decisión unánime por Billy Joe Saunders, desaprovechando por quinta vez en su carrera la oportunidad de coronarse campeón mundial, ya que esta vez estaba en juego el cinturón de peso súper mediano de la OMB que el vencedor defendió con éxito por segunda ocasión.

Tras el nuevo traspié, el peleador de 38 años se tomó un par de semanas de análisis y finalmente terminó por anunciar la decisión de poner fin a su carrera como boxeador profesional. "Después de hablar con Gem (su esposa), mi familia y amigos cercanos, decidí colgar mis guantes y terminar", comenzó diciendo el británico.

Y agrego: "No fue el final de cuento de hadas que había soñado, pero me gustaría pensar que me retiro con un poco de respeto y con mi salud, que es lo más importante. Me gustaría comenzar diciendo bien hecho a Billy Joe Saunders y su equipo. Es un talento de clase mundial y el mejor boxeador ganó en la noche. Quiero dar las gracias a mi esposa Gemma, a nuestros tres hijos y a nuestra familia y amigos por su amor y apoyo. A Jamie Moore, Nigel Travis, MTK Global y Andrew Mikhail por todo su arduo trabajo, y al legendario Oliver Harrison por todo lo que hizo por mí a lo largo de los años".

La primera vez que Martin Murray peleó por un título mundial fue en diciembre de 2011 ante el alemán Felix Sturm, por el cinturón de peso mediano de la AMB. El empate en las tarjetas de los jueces dejó el cetro en manos de quien por entonces era su dueño. Tras coronarse campeón interino de peso mediano de la AMB derrotando al venezolano Jorge Navarro, fue en busca del título mundial del CMB que ostentaba Maravilla Martínez, en abril de 2013, pero cayó en una polémica decisión unánime ya que no fueron pocos quienes consideraron que mereció ganar esa pelea ante el argentino.

En febrero de 2015 cayó por nocaut técnico en el undécimo asalto ante Gennady Golovkin y vio frustrado su intento de hacerse con el título Súper de peso mediano de la AMB y el interino del CMB. Volvió a intentarlo en noviembre de 2015, por el título súper mediano de la OMB, pero cayó derrotado en fallo dividido por el alemán Arthur Abraham. El último traspié ante Saunders lo llevó a poner punto final a una carrera de 39 victorias, 6 derrotas y un empate.

