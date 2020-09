Vuelve Broner, el peleador que se creyó Mayweather hasta que conoció al Chino Maidana

No es que Adrien Broner no haya conseguido nada en su carrera. Muy por el contrario, puede presumir, como tanto le gusta, de haber sido campeón mundial en cuatro divisiones de peso diferentes: súper mosca, ligero, súper ligero y wélter. El problema es que The Problem se creyó en algún momento Floyd Mayweather, pero no pudo sostenerlo.

Hasta diciembre de 2013, el estadounidense había construído una impecable racha como profesional, con 27 victorias, sin empates ni derrotas. Pero la noche que conoció a Marcos René Maidana, que lo derrotó por decisión unánime tras enviarlo a la lona en dos oportunidades, todo cambiaría para él.

En adelante sufriría tres nuevas derrotas, ante Shawn Porter en 2015, ante Mikey García en 2017 y la última de ellas ante Manny Pacquiao, el 19 de enero de 2019 en el MGM Grand Arena de Paradise, Nevada. Desde entonces no ha vuelto a subir al ring y está próximo a lanzar un disco de rap.

Pero también hay noticias para Broner relacionadas con el boxeo y el encargado de avanzar sobre ellas fue nada menos que Stephen Espinoza, presidente de Showtime: "Broner regresará en enero. Suponiendo que haya terminado con su gran lanzamiento discográfico", expresó, con ironía, en diálogo con Boxing Scene.

Así las cosas, cuando The Problem regrese a los cuadriláteros habrá cumplido ya una inactividad de dos años, por lo que no parece que sea posible enfrentarlo con alguno de los grandes nombres del momento si quieren cuidar su récord y no agregar a este una nueva derrota. "Han pasado dos años desde que peleó, así que estamos en discusiones sobre el oponente, pero será alguien creíble", se limitó a decir Espinoza.

Lee También