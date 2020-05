¿Vuelve? Stallone confirmó que Rocky funcionó menos para él que para cualquier otro

Tal es el fenómeno que ha provocado la saga de películas de Rocky Balboa, cuyo primer largometraje vio la luz en 1976, que por momentos se confunden la realidad y la fantasía. Incluso, muchos de los que años más tarde quisieron incursionar en el mundo del boxeo han tomado a este personaje como inspiración y no a un verdadero profesional. Otra prueba de ello es que buscando su nombre en la popular Wikipedia, podrá verse el desglose de su historial de combates como si se tratara de un boxeador real.

Rocky tuvo siete secuelas e incluso está latente la posibilidad de que pueda producirse una más, aunque en stop a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el propio Sylvester Stallone, que no solo protagonizó sino que además escribió el libro de aquella película fundacional, reconoció que desde lo económico la saga le ha dado menos réditos a él que a cualquier otro involucrado con su producción.

Es que el actor firmó una tarifa fija para actuar y escribir el guión de la primera película, además de agregar bonos por dirigir la dos y tres. Pero renunció a toda propiedad del personaje. "Después que salió Rocky II e hizo un montón de dinero y luego del golpe que dio Rocky III haciendo todavía más dinero que las anteriores, dije que me gustaría tener algo de propiedad. Pero eso nunca sucedió", reconoció Stallone en diálogo con Variety Magazine.

"Seguir cuando crees que no puedes más, es lo que te hace ������������������ a los demás".

- Rocky Balboa. pic.twitter.com/SZVIGGKQRL — Me dicen Toño (@Paz_Calidosx) May 13, 2020

Y agregó: "Me dijeron simplemente que eso no iba a suceder y que nadie la iba a tener. Me explicaron que Rocky III me estaba dando mucho dinero, pero que eran ellos los que se habían arriesgado y yo no tenía derecho a poner esa exigencia. Hubieran sido cientos de millones de dólares en 45 años, pero nunca vi esa olla".

A pesar de todo esto, Sylvester Stallone está planeando una última entrega de Rocky, que esta vez parece que sí será la definitiva. Ya en mayo del año pasado, durante el Festival de Cannes, que este año también fue cancelado a causa del coronavirus, él mismo se encargó de confirmar que se estaba trabajando en ello.

Lee También