Vuelve Vergil Ortiz, con confirmación de fecha y rival

La salida de Saúl El Canelo Álvarez de Golden Boy, para continuar su carrera como agente libre, convirtió a Vergil Ortiz en una de las figuras más fuertes de la promotora que gestiona Oscar De La Hoya, junto a otros dos invictos destacados como Ryan García y Jaime Munguía.

A diferencia de estos dos, Ortíz, de 22 años, no ha tenido todavía la oportunidad de pelear por un título mundial y ese es el objetivo principal que se ha trasado para este año tras un 2020 en el que solo realizó un combate, que definió por nocaut ante un peleador probado como el colombiano Samuel Vargas.

Invicto en 16 peleas, sin empates, dará el primer paso el próximo 20 de marzo, tal y como se informó en las redes sociales oficiales de DAZN, y su rival será Maurice Hooker, un experimentado boxeador que supo ser campeón mundial de peso súper ligero de la OMB y que tiene un récord de 27 victorias, una derrota y tres empates.

“Primeramente quiero decir que estoy muy agradecido de estar peleando en casa una vez más. Y no solo eso. También será ante un nativo de Dallas en el nombre de Maurice Hooker. He conocido a Hooker desde nuestros tiempos como amateur, así que sé que vamos a brindarles a los fanáticos en casa una noche de la que jamás se olvidarán", expresó Ortiz, dando una pista muy importante sobre la sede de la pelea que todavía no ha sido confirmada.

“Vergil, en su rápido ascenso de prospecto a contendiente, ha destrozado totalmente a todos los rivales que le hemos puesto incluyendo a un ex campeón mundial. Pero con una victoria contra Hooker este 20 de marzo, Vergil podrá estampar su boleto hacia una pelea titular", aseguró Oscar De La Hoya en la presentación de la pelea.

Lee También