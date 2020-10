Matthysse Jr dio positivo de coronavirus y se canceló su debut profesional

El debut de Walter Ezequiel Matthysse como boxeador profesional deberá esperar, ya que arrojó resultado positivo al último testeo de Covid-19, por lo que no podrá formar parte de la cartelera que Sampson y Tello Box llevarán adelante el 24 de octubre en Sao Paulo, Brasil. También su entrenador Mario Narvaes dio positivo.

El Niño Terrible iba a tener su primera pelea en el boxeo rentado enfrentando al local Fernando Henrique Messias Machado, quien cuenta con un récord de dos victorias, sin empates ni derrotas. La pelea de fondo será la que sostengan, por el título latino welter OMB, el local Fernando Pinto y el porteño Juan Leal, a la distancia de 10 asaltos.

Después que se hiciera público el resultado positivo de su testeo, Matthysse Jr se expresó a través de las redes sociales. "Éstoy súper bien y sin síntomas de nada, con tremendas ganas de pelear y más preparado que nunca, pero bueno, no podemos hacer nada ante el resultado de COVID-19, una lástima después de tanto esfuerzo, sacrificio y preparación para mi tan esperado debut profesional", comenzó escribiendo.

"Gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme como éstoy, sólo quiero decirles que estoy súper bien y que se queden tranquilos, que de ésta me levanto más fuerte que nunca como siempre, todo pasa por algo siempre y me quedo tranquilo descansando en las promesas de Dios que se van a cumplir en su tiempo perfecto", agregó.

Y concluyó: "Sé que la vida me está poniendo a prueba con todo ésto y me quiere hacer más fuerte y prepararme para todo lo bueno que se me viene, hay que ser pacientes y no rendirse nunca nada más. Gracias a mi managers Sampson Boxing y Tello Box que obviamente me llamaron y me dijeron que para noviembre si Dios quiere me van a tener debutando como profesional. Saludos y mil disculpas a todos".

