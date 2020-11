Walter Ezequiel Matthysse Jr tiene nueva fecha para su debut profesional

Walter Ezequiel Matthysse Jr, quien fue campeón del Consejo Mundial de Boxeo como amateur, estaba listo para tener un debut profesional a lo grande en la cartelera que Sampson Lewkowicz, su promotor, tenía organizada en Sao Paulo, Brasil, para el pasado 24 de octubre. Sin embargo, el chubutense arrojó positivo al testeo previo de Covid-19 y tuvo que descartar la posibilidad de enfrentar al brasileño Fernando Henrique Messias Machado.

Poco días después de anunciarlo en sus redes sociales, el sobrino del excampeón mundial Lucas Matthysse aseguró que una nueva fecha iba a designarse más pronto que tarde. Y las buenas nuevas noticias han llegado para él, porque estará subiendo al cuadrilátero antes de fin de mes.

La nueva fecha para él sería el viernes 27 de noviembre, en una velada que se desarrollará en Córdoba. El rival del peleador de 22 años, que ya ha vuelto a entrenarse en el gimnasio tras cursar la enfermedad, no ha sido confirmado todavía, aunque se espera que se resuelva en los próximos días.

"Sé que la vida me está poniendo a prueba con todo ésto y me quiere hacer más fuerte y prepararme para todo lo bueno que se me viene, hay que ser pacientes y no rendirse nunca nada más. Gracias a mi managers Sampson Boxing y Tello Box que obviamente me llamaron y me dijeron que para noviembre si Dios quiere me van a tener debutando como profesional. Saludos y mil disculpas a todos", había anunciado Matthysse Jr tras comunicar que había dado positivo al testeo de coronavirus.

Parece que esos pronósticos están cumpliéndose al pie de la letra y que antes que termine el mes el chubutense tandrá por fin la oportunidad de debutar en el terreno rentado, algo que venía planificando desde hace tiempo.

