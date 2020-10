Walter Ezequiel Matthysse Jr ya tiene rival confirmado para su debut profesional

Walter Ezequiel Matthysse Jr está listo para continuar con el legado familiar y este 24 de octubre tendrá su debut como profesional en Sao Paulo, Brasil. Y ahora también sabe, para ultimar los detalles de su preparación, que su rival será el local Fernando Henrique Messias Machado, quien cuenta con un record de dos victorias, sin empates ni derrotas.

"Voy a representar a mi país de la mejor manera este 24 de octubre. Espero me estén apoyando todos por la pantalla de TyC Sports", expresó en sus redes sociales el peleador chubutense tras la confirmación de su rival, haciendo referencia también al canal que televisará la cartelera.

La velada que será organizada por Sampson Lewkowicz, promotor de Matthysse Jr, con el apoyo del Consejo Nacional de Boxeo de Brasil y la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional; contará como combate estelar con el duelo entre Juan Hernan Leal y Fernando Luis Pinto, por el título latino vacante de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo.

Los otros enfrentamientos que completarán la cartelera son Jose Acevedo vs Pedro Guilherme Dos Santos (peso súper ligero), Victor Ezequiel Rodriguez vs Kenes Carneiro Mesquita (peso wélter) y Jairo Marcelo Albiso vs Ykaro David Silva Santos (Peso ligero).

Si bien para Walter Ezequiel Matthysse Jr será la primera pelea como profesional, llega a la misma con muy buenas credenciales desde el boxeo amateur; además de la gran experiencia que ha ganado teniendo la oportunidad de entrenarse en los Estados Unidos con el equipo de Marcos Chino Maidana y de haber acompañado en más de un campamento a su tío Lucas Matthysse, excampeón mundial regular de peso wélter de la AMB.

