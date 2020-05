¿Y si pierde? Abner Mares le lanzó una apuesta a Ryan García

Si en algo tenía razón Ryan García cuando salió a tratar de veterano a Abner Mares en Twitter es en que este ya está demasiado grandecito como para ponerse a jugar con el todavía proyecto de campeón mundial que tiene Golden Boy Promotions.

Sucede que el peleador de Guadalajara, quien reconoció tener sangre caliente, no ve en Ryan García ni los pergaminos ni los fundamentos como para poder justificar arriba de un cuadrilátero todo lo que dice en las redes sociales.

"Me puse a pensar cómo hay peleadores en este tiempo que le faltan el respeto a una leyenda cuando aun no han hecho nada en su propio deporte. No tiene con qué respaldar todo lo que él menciona que es", expresó en diálogo con Ahora o Nunca.

Pero además, Abner Mares dijo que ya le pidió a su promotor que trate de cerrar un combate con Ryan García lo antes posible y avisó que intentará incluir en el contrato una especia de apuesta en el caso de que sea él quien resulte ganador.

"Yo ya hice mi llamada. Me calenté, le marqué a mi promotor y ahora ya queda de su parte. Mi hija de nueve años le va a Ryan García, con eso te digo todo. Te lo juro que voy a poner en el contrato que si peleo con él y le ganó tiene que ser el chambelán de mi niña para sus 15 años", concluyó.

