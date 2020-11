Y un día Mike Tyson contó por qué le mordió la oreja a Holyfield

Faltan solo 9 días para que tenga lugar el esperado regreso a los cuadriláteros de Mike Tyson, que será en el Staples Center de Los Angeles en un combate de exhibición, aunque sin cascos de protección, ante otro legendario excampeón mundial como Roy Jones. Y a medida que se acerca la fecha, todo es bueno para la promoción.

Por eso, en una entrevista concedida a Fox News, Iron Mike, de 54 años, recordó que lo motivó a morder la oreja de Evander Holyfield, dando nacimiento a una escena y a una historia, la de una derrota, que le dio la vuelta al mundo y que recuerdan incluso quienes no son grandes adeptos al boxeo.

"Lo mordí porque quería matarlo. Estaba realmente enfadado porque me había golpeado la cabeza. Bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria. A veces pienso que nunca más lo haría, pero en realidad volvería hacerlo otra vez si se dieran las mismas circunstancias", expresó.

Mike Tyson ha llevado adelante una preparación intensiva para que su regreso a los cuadriláteros esté a la altura de todas las expectativas que ha generado. Incluso compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su actual estado de forma física que realmente han impresionado.

La pelea constará de ocho rounds, de dos minutos cada uno, y será la esteral de una cartelera que presentará también los combates entre Jake Paul y Nate Robinson; Badou jack vs Blake McKernan; Viddal Riley vs Rashad Coulter; y Jamaine Ortiz vs Sulaimán Segawa.

Lee También