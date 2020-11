Ya hay pistas sobre el posible primer rival de Canelo Álvarez para 2021

Apenas Canelo Álvarez finiquitó su relación contractual con Golden Boy Promotions y se puso a negociar su pelea de regreso a los cuadriláteros post-cuarentena, Caleb Plant surgió como el primer candidato. El campeón mundial de peso súper mediano de la FIB reconoció incluso, en diálogo con Boxing Scene, que le acercaron la propuesta.

Sin embargo, no hubo acuerdo a la hora de negociar y finalmente será Callum Smith, campeón de peso súper mediano de la AMB que es promovido con MatchRoom Boxing, quien se enfrentará al multicampeón mexicano el próximo 19 de diciembre en el Alamodome de San Antonio.

Pero Caleb Plant no ha perdido las esperanzas de poder tener un cara a cara con Canelo y se mostró entusiasmado con la posibilidad de poder ser su primer rival en 2021. "Creo que sería una gran pelea y es una pelea que realmente quiero. Se habló mucho de que debería estar listo, Caleb no está listo. Ese no es el caso en absoluto", aseguró.

Y agregó: "Con Canelo dejando a Golden Boy y buscando aventurarse, y tal vez firmando con alguien o haciendo un trato de una pelea con una multitud de compañías, cualquier trato que él, Al (Haymon) y el equipo de PBC estuvieran tratando de lograr... Que él viniera aquí, eso es lo que no se materializó".

Plant insistió en que de ninguna manera fue él quien rechazó la oportunidad de enfrentar a Canelo el 19 de diciembre y dijo que le hubiera gustado tomar la pelea. "No es difícil conseguir pelear conmigo. Estuve en el gimnasio. He estado descansando durante la cuarentena pero he estado trabajando. Habría estado listo", remarcó.

